Почти 570 кв м на берегу залива: Карпин купил дом в Эстонии для переезда на ПМЖ

Валерий Карпин купил дом в Эстонии и переезжает туда на ПМЖ

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин приобрел дом в Эстонии за почти 1 млн евро, он перевез в него семью и сам переезжает на ПМЖ после ухода из ФК «Ростов», сообщает SHOT .

Карпин купил трехэтажный кирпичный коттедж площадью 567 кв. м. Дом находится в деревне Принги, в туристическом месте в 15 км от Таллина, на берегу Таллинского залива.

У тренера, его жены Дарьи и дочерей есть эстонское гражданство. Также они долгое время жили в Нарве.

В новом доме Карпина есть сауна, парная, бассейн, тренажерный зал, несколько спален и т. д. В отделке коттеджа использованы шлифованный камень, дуб (паркет) и иные натуральные материалы.

В Принги есть ТЦ, бары, фитнес-центр, куда ходит жена тренера, детсад и школа, где занимаются его дочки.