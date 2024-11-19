Соревнования по настольному теннису прошли в Ленинском округе

В рамках 56-й Спартакиады школьников Ленинского городского округа восемь команд из школ муниципалитета приняли участие, где победителем стали ученики из Видновской гимназии.

«Все участники показали достойные результаты и продемонстрировали свои навыки на высшем уровне. Мы гордимся каждым из вас. Приятно видеть, что подрастающее поколение занимается спортом, развивая свою личность и свои физические возможности. Продолжайте стремиться к новым вершинам», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по физической культуре и спорту Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ольги Перминовой.

Все соревнования проходили по олимпийской системе с утешением. В состав команд входили от двух до четырех школьников. Второе место по результатам всех игр заняла команда из Видновской школы № 7, а третье взяли школьники из Бутовской школы № 1.

Также сообщается, в Видновской школе № 7 прошло Первенство Ленинского городского округа по настольному теннису, где участие приняли 54 спортсмена и семь команд в зачете 19 Спартакиады Ленинского городского округа. Первое место по результатам заняла команда из города Видное, второе место — поселок Совхоза им. Ленина и на третьем месте расположились участники из села Молоково. Все участники команд были награждены медалями, победители забрали кубок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.