сегодня в 15:15

Собака выбежала на лыжню на Олимпиаде и пересекла финишную ленту

18 февраля на Олимпиаде в Италии прошел женский командный спринт свободным стилем. Главное внимание зрителей на этих соревнованиях привлекла собака, которая выбежала на лыжню, сообщает sport24.ru .

В квалификации, когда две участницы уже приближались к финишу, на трассе вдруг появилось животное. Собака пересекла финишную черту вслед за спортсменками.

Фото животного, которое «прошло квалификацию», попало в объектив фотофиниша. Собака тут же стала одной из главных звезд Олимпиады.

В финале, который начался в 13:45 по московскому времени, победу одержала женская сборная Швеции.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян набрала 72,89 балла на Олимпиаде в Италии по итогам короткой программы. В четверг она выйдет на лед в произвольной программе.

