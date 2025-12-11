Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

сегодня в 14:22

11 декабря стало известно о смерти президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника. Он скончался на 78-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на ФХМР.

Будучи игроком хоккея с мячом Скрынник выступал за архангельского «Водника». В 1969 году в составе юношеской команды он получил титул чемпиона СССР среди юношей.

Скрынник стал главой ФХМР в сентябре 2009 года. Также с 2006 по 2022 год он был президентом Международной федерации хоккея с мячом (FIB), но покинул пост после начала СВО.

Скрынник — заслуженный тренер России. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени), орденом Дружбы и орденом Почета, благодарностью президента РФ.

Внеочередная конференция ФХМР, на которой изберут нового главу, пройдет 26 декабря. Исполком ФХМР выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на этот пост.

6 декабря ушел из жизни посол России в КНДР Александр Мацегора. Ему было 70 лет.

