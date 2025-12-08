Умер посол РФ в КНДР Александр Мацегора

6 декабря ушел из жизни посол России в КНДР Александр Мацегора. Ему было 70 лет, сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Мацегора был выдающимся российским дипломатом и патриотом. Он внес большой вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и КНДР.

МИД выразил соболезнования родным и близким дипломата. Причина смерти посла не раскрывается.

Мацегора получил образование в МГИМО, после окончания вуза работал переводчиком. Дипломатическую работу он начал в 1999 году. Его карьера во многом связана с Северной Кореей. На должность посла РФ в КНДР мужчину назначили в 2014 году.

Ранее умер народный артист России Владимир Сулимов. За годы плодотворной работы он создал более 70 незабываемых сценических персонажей, оставивших яркий след в памяти зрителей и коллег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.