Умер посол РФ в КНДР Александр Мацегора
Фото - © РИА Новости
6 декабря ушел из жизни посол России в КНДР Александр Мацегора. Ему было 70 лет, сообщается на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Мацегора был выдающимся российским дипломатом и патриотом. Он внес большой вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и КНДР.
МИД выразил соболезнования родным и близким дипломата. Причина смерти посла не раскрывается.
Мацегора получил образование в МГИМО, после окончания вуза работал переводчиком. Дипломатическую работу он начал в 1999 году. Его карьера во многом связана с Северной Кореей. На должность посла РФ в КНДР мужчину назначили в 2014 году.
