Умер народный артист России Владимир Сулимов

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова. Потеря невосполнима», — отмечается в посте.

Владимир Сергеевич Сулимов начал свой путь в Театре Моссовета в 1960 году, приняв приглашение Юрия Завадского. За годы плодотворной работы он создал более 70 незабываемых сценических персонажей, оставивших яркий след в памяти зрителей и коллег.

Подчеркивается, что Владимир Сулимов был образцом профессионального благородства, преданности традициям и артистической чести. Свое видение традиций отечественной театральной школы он передавал воспитанникам Театрального училища имени Щепкина и молодым коллегам в Театре Моссовета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.