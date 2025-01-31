Скандал со ставками: эксперт объяснил, почему Энрике выбрал «Зенит»

Бывший переводчик московского «Динамо» и агент ФИФА Гильерме Рейс в эксклюзивном интервью высказал свое мнение о переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит», сообщает Metaratings.ru .

Энрике заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1». Сумма трансфера может достичь 40 миллионов евро: 32 миллиона из них — фиксированные выплаты, а 8 миллионов заложены в виде бонусов.

Появление Луиса Энрике в «Зените» — самый значимый трансфер этой зимы в РПЛ. По словам Рейса, в Бразилии утверждают, что, несмотря на множество предложений, Луис выбрал «Зенит» из-за скандала 2023 года, связанного со ставками, в котором он был замешан. Энрике оказался в центре внимания правоохранительных органов после того, как было замечено необычно высокое число ставок на то, что он получит желтую карточку. Также выяснилось, что он получал финансовые средства от игровых домов. В России вероятность дисквалификации и других санкций ниже, чем в европейских лигах, считает эксперт.

Он также описал Энрике как перспективного нападающего, который уже внес значительный вклад в успехи «Ботафого» в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. Для «Зенита» это удачный трансфер с возможностью дальнейшей продажи игрока, убежден Рейс.

Он добавил, что Энрике принесет большую пользу, но многое будет зависеть от партнерства. До Халка и Малкома игрок не дотягивает по уровню, выразил мнение Рейс.