Молодые стреляли в оппонентов из пиротехники во время побоища в Питере

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Молодые люди устроили массовую драку с применением пиротехники около станции метро «Проспект Просвещения» в Санкт-Петербурге. После схватки в полицейский отдел попали двое нарушителей, которых отпустили после опроса, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, драка произошла вечером 15 июля. Во время схватки некоторые из дерующихся достали пиротехнику и начали стрелять в сторону противников.

После пальбы нарушители быстро скрылись с места массовой потасовки. Правоохранители задержали двоих людей, которых опросили о произошедшем и отпустили.

На месте драки также обнаружили две круглые пластиковые детали от пиротехники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.