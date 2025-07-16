Эксперт РАН: при текущей ДКП падение рублевых цен на недвижимость невозможно

Эксперт Гатауллин: договориться о скидке при покупке квартиры можно за 1-2 дня

В условиях заградительных ставок по ипотеке рынок недвижимости живет альтернативными продажами и быстрыми сделками, прежде всего на «вторичке» с реальным дисконтом. При этом в контексте обесценивания рубля и текущей денежно-кредитной политики (ДКП) снижение рублевой стоимости недвижимости не представляется возможным, заявил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

При средних сроках продажи на уровне 50-60 дней договоренность о покупке квартиры по цене ниже нижней границы ценового диапазона может быть достигнута за один-два дня, говорит эксперт.

По его словам, мотивация продавцов к снижению цены может быть совершенно разной: от единовременного погашения остатка ипотечного долга, если стоимость квартиры с момента приобретения уже выросла в полтора-два раза, и покупки другого объекта недвижимости, до конкретных финансовых обстоятельств домовладения.

«Общий смысл ситуации заключается в преобладании предложения над платежеспособным спросом, но не следует усматривать в этом признаки приближения кризиса. В парадигме последовательного обесценивания национальной валюты и при сохранении проводимой финансовыми властями денежно-кредитной политики (ДКП) падение рублевых цен невозможно», — уверен Гатауллин.