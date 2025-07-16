Стрельба в российском детском лагере: муж директора расстрелял супруга вожатой

В Иркутской области произошла стрельба в детском лагере. Пальбу из травматики начал муж директора учреждения — он стрелял по супругу одной из вожатых, который избил воспитателя, сообщает Инфо24 со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествие случилось 12 июля в Ольхонском районе. В этот день вожатая и педагог поссорились из-за того, что первую не допустили к обсуждению программы, поскольку она приехала раньше своей смены.

Девушка пожаловалась на ситуацию своему мужу, который приехал и побил воспитателя. После этого в лагерь прибыл супруг директора, вооруженный травматическим пистолетом: сперва он выстрелил в воздух, после — по ногам мужа вожатой. Информации о состоянии последнего не приводится.

Во время стрельбы вожатые сказали воспитанникам не выходить из комнат. По данным СМИ, после случившегося «многие родители» забрали детей из лагеря.

По факту произошедшего проводится проверка, заявили в областной прокуратуре.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — проинформировали в надзорном ведомстве.