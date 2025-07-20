SHOT: подмосковный ХК «Зоркий» попал под ликвидацию

Подмосковный хоккейный клуб «Зоркий» в ближайшее время закроют из-за падения интереса к хоккею с мячом. Участвовать в соревнованиях команда клуба больше не будет, сообщает SHOT .

Русский хоккей теряет свою популярность — средняя посещаемость матчей Суперлиги упала с 2429 человек до 2021 за 10 лет. Количество спортсменов тоже сократилось. Так, например, сейчас в Московской области их насчитывается всего 600 человек, хотя раньше было 3000.

При этом хоккей с мячом не является базовым видом спорта Подмосковья. На этом фоне было принято решение ликвидировать ХК «Зоркий». Финансирование клуба прекращено, скоро сам он перестанет существовать.

Между тем с соревнований по хоккею с мячом из-за финансовых трудностей также снялись «Байкал-Энергия» из Иркутска и самая северная команда «Мурман» из Мурманска.

Ранее в Подмосковье состоялась жеребьевка Кубка Александра Овечкина. Участниками турнира в 2025 году станут 24 команды.