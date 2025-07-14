В Подмосковье состоялась жеребьевка Кубка Александра Овечкина

«Это лучший турнир в России. По моему мнению и мнению детей. Туда попадают только лучшие. Мы будем делать все, чтобы турнир развивался и продолжился. Надеюсь, в скором времени будем приглашать команды из Швеции, Финляндии, Канады и США», — сказал Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Участниками турнира в 2025 году станут 24 команды ведущих хоккейных школ и академий России, Белоруссии и Казахстана.

По итогам жеребьевки команды распределены на четыре группы.

В группе «А» сыграют — Академия Петрова (Московская область, Красногорск), ЦСКА (Москва), Сибирь (Новосибирск), Адмирал (Владивосток), Витязь (Московская область, Подольск), Амур (Хабаровск).

Группа «Б» — Трактор (Челябинск), Динамо (Москва), Салават Юлаев (Уфа), Авангард (Омск), Спартак (Москва), Армия СКА (Санкт-Петербург).

Группа «В» — Атлант (Московская область, Мытищи), Барыс (Казахстан, Астана), Динамо (Белоруссия, Минск), Балашиха (Московская область, Балашиха), Локомотив (Ярославль), Северсталь (Череповец).

Группа «Г» — Металлург (Магнитогорск), Ак Барс (Казань), Химик (Московская область, Вокресенск), Динамо (Санкт-Петербург), Красные Крылья (Автомобилист, Екатеринбург), Красная Машина Юниор (Москва).

Кубок Александра Овечкина пройдет со 2 по 9 августа на двух аренах — в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова. Яркое спортивное шоу, финальные игры и Матч звезд состоятся 9 августа в Мытищах.

Турнир среди детских команд «Ови CUP» проводится в Подмосковье с 2018 года. В этом году он состоится в седьмой раз. Участие в нем принимают юные хоккеисты в возрасте до 12 лет.

За свою историю Кубок Александра Овечкина успел стать визитной карточкой Московской области и приобрёл международный статус. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране. Первым победителем Кубка в 2018 году стал воскресенский «Химик». В прошлом году обладателем Кубка впервые стал московский «Спартак», а самым титулованным клубом за всю историю проведения соревнований является московский ЦСКА, который четыре раза подряд выигрывал главный трофей.

Дата: 2–9 августа 2025 года.

Место проведения турнира: Московская область, г. Красногорск, ул. Лесная, 1а, арена Красногорск имени В. В. Петрова. Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 17, арена Мытищи имени В. И. Шалимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.