Школьники сдали нормативы ГТО в Балашихе

Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в Гимназии № 2 имени М. Грачева в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Всего за 2025 год более тысячи балашихинцев выполнили нормативы ГТО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Учащиеся проверили свои силы на гибкость, координацию, скорость и выносливость. Мероприятие прошло при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью, а также управления по образованию городского округа Балашиха.

Для сдачи нормативов и получения знака отличия ГТО необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить медицинское заключение о допуске и записаться на сдачу в удобное время. Стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса может каждый в возрасте от 6 лет.

Знак отличия ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. Студенты с такими знаками могут претендовать на повышенную академическую стипендию. Взрослые жители, сдавшие нормы ГТО, имеют право на налоговый вычет.

Подробнее о комплексе нормативов ГТО можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.