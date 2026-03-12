Школьники Наро-Фоминского округа прошли мастер-класс по теннису

Мастер-класс по настольному теннису прошел 11 марта в деревне Головково Наро-Фоминского округа для учеников лицея имени Героя России Веры Волошиной, а также Веселевской и Васильчиновской школ. Занятие провела мастер спорта России, чемпионка Европы 2021 года Наталья Малинина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадкой для встречи стал лицей в деревне Головково. Школьники познакомились с профессиональной терминологией настольного тенниса — «подрезкой», «накатом», «свечой», «блоком» и «скидкой» — и попробовали применить приемы на практике.

Наталья Малинина показала основные элементы игры и разобрала технику ударов. По мере тренировки ребята стали действовать увереннее: темп игры вырос, а движения стали более точными и быстрыми.

Мероприятие прошло в рамках развития школьного спорта в округе. С сентября настольный теннис включат в программу «Школьной лиги» — проекта губернатора Московской области. Заместитель главы Светлана Малыхина отметила, что лига помогает вовлекать детей в активный образ жизни и дает возможность проявить себя в разных дисциплинах.

Во время встречи участники также обсудили развитие спорта и молодежных инициатив на сельских территориях. В округе рассматривают возможность создания местного отделения Российского союза сельской молодежи для поддержки проектов в сфере спорта, образования и развития села.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.