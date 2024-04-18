Шесть спортсменов из Подмосковья примут участие в чемпионате Европы по боксу

Шесть представителей Московской области примут участие в чемпионате Европы по боксу среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди мужчин выступят: Василий Егоров в весовой категории до 51 кг (г.о. Королев) и Дмитрий Двали в весовой категории до 54 кг (г.о. Балашиха).

Среди женщин Подмосковье представят: Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 кг, Елена Бабичева в весовой категории до 63 кг (обе спортсменки из г. о. Домодедово), Дарима Сандакова в весовой категории до 70 кг (Дмитровский г. о.) и Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг (г.о. Химки).

Боксеры из Московской области представляют региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

В чемпионате Европы примут участие более 400 боксеров из 35 стран. Будет разыграно 25 комплектов медалей (13 у мужчин и 12 у женщин). Впервые в истории одновременно будут проходить мужской и женский турниры. Соревнования пройдут в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

Российские и белорусские спортсмены по решению Международной ассоциации бокса (IBA) выступят на чемпионате под своими национальными флагами и с гимнами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.