Шахматиста Федосеева лишили званий мастера спорта и гроссмейстера РФ

сегодня в 17:57

После смены спортивного российского гражданства шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ, сообщает РИА Новости .

Оба приказа по этому вопросу подписаны министром спорта страны Михаилом Дегтяревым.

Шахматисту 30 лет. Федосеев получил статус мастера спорта в 2012 году, гроссмейстера — в 2014 году. С июля 2023 года он стал представлять Словению на международных турнирах.

Ранее Генассамблея FIDE допустила шахматистов из РФ до соревнований с нацсимволикой. Соответствующее решение было принято большинством голосов.

