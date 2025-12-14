сегодня в 20:24

Генассамблея FIDE допустила шахматистов из РФ до соревнований с нацсимволикой

14 декабря Генеральная ассамблея FIDE приняла решение о допуске российских шахматистов к участию в международных турнирах с использованием национальной символики Российской Федерации, сообщает ТАСС .

В принятом решении подчеркивается, что россиянам будет разрешено представлять страну под российским флагом и гимном.

Соответствующее решение было принято большинством голосов. 61 делегат поддержали возвращение российских шахматистов к участию в международных турнирах, в то время как 51 делегат выступил против.

В 2022 году российские команды были исключены из шахматных соревнований из-за международной политической обстановки.

