Генассамблея FIDE допустила шахматистов из РФ до соревнований с нацсимволикой
Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори
14 декабря Генеральная ассамблея FIDE приняла решение о допуске российских шахматистов к участию в международных турнирах с использованием национальной символики Российской Федерации, сообщает ТАСС.
В принятом решении подчеркивается, что россиянам будет разрешено представлять страну под российским флагом и гимном.
Соответствующее решение было принято большинством голосов. 61 делегат поддержали возвращение российских шахматистов к участию в международных турнирах, в то время как 51 делегат выступил против.
В 2022 году российские команды были исключены из шахматных соревнований из-за международной политической обстановки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.