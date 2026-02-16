Шахматист из Жуковского выступит на международном турнире в Москве в феврале

Житель Жуковского Кирилл Желонкин примет участие в международном шахматном турнире «Аэрофлот ОПЕН», который пройдет в конце февраля в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 5 по 14 февраля в Сочи прошло детское первенство Российской Федерации по шахматам. В соревнованиях участвовал ученик 5 «М» класса гимназии №1 Жуковского Кирилл Желонкин. Он разделил третье место по количеству очков с соперником, однако по дополнительному показателю занял четвертое место.

В турнире приняли участие 58 шахматистов из разных регионов России — победители и призеры первенств федеральных округов. По итогам соревнований Кирилл Желонкин получил право выступить на первенстве России 2027 года.

Также юный шахматист был приглашен на международный турнир «Аэрофлот ОПЕН», который состоится в Москве в конце февраля. В 2004 году этот турнир был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.