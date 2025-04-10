Семь медалей завоевали гимнастки Можайска на первом этапе международного турнира

Победителями первого этапа международной Юниады по художественной гимнастике «Маленькая принцесса» стали воспитанницы отделения художественной гимнастики можайского Дворца спорта «Багратион» Элен Назанян, Виктория Никитенко, Милана Соушева и Анна Тарантина. На вторую ступень пьедестала почета поднялись София Поята, Гулсунай Кадырбекова и Алена Константинова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на первом этапе международного турнира выступили спортсменки из Болгарии, Армении, Киргизии, Великобритании, США и России. Нашу страну представляли талантливые гимнастки из Владикавказа, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области. Гимнастки из Можайска выступили на высоком уровне и порадовали своих тренеров, завоевав семь медалей.

Ранее на открытом турнире на призы серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яны Кудрявцевой команда можайских гимнасток завоевала сразу 18 медалей: 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.