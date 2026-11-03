Счета Елены Исинбаевой заблокировали в 11 банках из-за долга в 20 тысяч рублей

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой возникли новые проблемы с налоговыми обязательствами в России. Из-за задолженности в размере 20 тысяч рублей операции по ее счетам ограничили сразу в 11 российских банках, сообщает Baza .

Это не первый подобный случай. Летом прошлого года счета спортсменки уже попадали под блокировку — тогда причиной стал налоговый долг в 283 тысячи рублей. Теперь ограничения ввели из-за значительно меньшей суммы.

Параллельно с финансовыми вопросами вокруг Исинбаевой развивается судебная история, связанная с ее благотворительной организацией. Министерство юстиции добивается через суд ликвидации фонда, созданного для поддержки детского спорта.

У организации нет имущества, фактически она прекратила работу после отъезда спортсменки из России. Последние несколько лет Исинбаева живет на испанском острове Тенерифе. При этом у олимпийской чемпионки остается недвижимость в России — в ее собственности находится несколько квартир.

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