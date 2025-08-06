Елене Исинбаевой заблокировали счета в РФ за долг в 283 тыс рублей перед ФНС

Олимпийской чемпионке в прыжках с шестом, заслуженному мастеру спорта РФ Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России в связи с задолженностью в размере 283 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Mash на спорте» .

Накануне утром налоговая ограничила доступ к 3 счетам спортсменки, которые были привязаны к ее ИП. Исинбаева гасит задолженность, но слишком медленно.

В конце июня Исинбаевой заблокировали счета в России из-за накопившихся долгов по налогам и коммуналке в столичном ЖК «Дом в Сокольниках». Олимпийская чемпионка оказалась должна ФНС около 1,5 млн рублей.

Сегодня Исинбаева с мужем, дочкой и сыном живет на испанском острове Тенерифе. Она получила вид на жительство в стране в 2022 году. В Испании спортсменка купила таунхаус в ипотеку.