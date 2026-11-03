Виноват взрослый: старшеклассника зарезали в кинотеатре в Приморье

Ученик 11-го класса был жестоко убит в кафе в Приморье. Предварительно, на него мог напасть взрослый мужчина с ножом, сообщает Baza .

Трагедия потрясла город Большой Камень, где жил юноша. По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями ходил зашел в кафе в местном кинотеатре. Там же вскоре появился неадекватный мужчина.

Взрослый вел себя агрессивно, а в руках держал нож. Подростки выбежали из кафе, а один из ребят остался, чтобы попытаться поговорить с неадекватом. Но тот всадил ему нож в грудь. Школьник получил смертельный удар и скончался на месте.

По словам очевидцев, нападавшим был 42-летний Александр И. Его мать работает в кинотеатре. Мужчина часто приходит сюда, чтобы требовать у нее деньги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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