Жителям Подмосковья напомнили, как оплачивать счета МосОблЕИРЦ

Оплачивать коммунальные счета лучше вовремя по графе «Итого к оплате». Произвольные и нерегулярные платежи ведутт к возникновению долгов или переплат, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как распределяется оплата

Внесенная сумма в первую очередь идет на текущие начисления, а остаток — на погашение долга, если он есть.

При частичной оплате средства распределяются пропорционально услугам в квитанции. Если внести сумму меньше начисленной, долг может образоваться по всем услугам.

Переплаты учитываются в рамках одного поставщика и не влияют на расчеты по другим услугам. Например, переплата по холодному водоснабжению не закроет долг за электроснабжение, а учтется как авансовый платеж за холодную воду.

Оплатить счет, в том числе без комиссии через СБП, можно в боте в приложении МАХ, в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте, в офисах расчетного центра и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Оплаты также принимаются в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Оплачивать ЖКУ нужно не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.