Светлана Ходченкова показала фото с осенней прогулки у озера

43-летняя Светлана Ходченкова поделилась в соцсетях снимками с прогулки у озера. Актриса позировала на набережной в красной шапке и фиолетовой куртке, сообщает «Царьград» .

Для прогулки Ходченкова выбрала облегающие брюки и массивные кроссовки. На фотографиях она предстала с распущенными волосами, в солнцезащитных очках и практически без макияжа.

Поклонники оставили комплименты актрисе и оценили пейзаж на снимках.

«Чудесное место», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее Ходченкова уже публиковала кадры осеннего отдыха: показывала велопрогулку в Павловске и катание на лодке по Неве.

Первую главную роль актриса получила еще на первом курсе Щукинского училища — в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003). Эта работа принесла ей номинацию на премию «Ника». Позже она снялась в голливудских картинах «Шпион, выйди вон!» (2011) и «Росомаха: Бессмертный» (2013). За роль в драме «Довлатов» Ходченкова получила премию «Золотой орел».

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