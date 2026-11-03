Турист из Томска пропал в Паттайе после прогулки с женой

В Таиланде разыскивают туриста из Томска, который исчез во время отдыха в Паттайе. Мужчина потерялся после прогулки с супругой по знаменитой улице Уокинг-стрит. Перед тем как связь с ним оборвалась, он успел позвонить дочери и сообщить, что не может найти дорогу до гостиницы, сообщает Mash .

По имеющейся информации, Сергей гулял с женой по оживленной Уокинг-стрит. В какой-то момент супруги разминулись в толпе. Женщина смогла самостоятельно добраться до отеля, однако муж туда так и не вернулся.

Как рассказала супруга, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, при себе у него не было денег, а доступ к интернету отсутствовал. Позже он смог связаться с дочерью по роумингу. Во время короткого разговора Сергей объяснил, что не понимает, как добраться до гостиницы.

Звонок поступил с телефона, у которого почти разрядился аккумулятор. После этого связь с мужчиной прервалась, и больше выйти на контакт он не смог.

Супруга уже обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Обстоятельства исчезновения и нынешнее местонахождение россиянина пока неизвестны.

Сергей — отец двух дочерей, профессионально занимается массажем. Среди его увлечений — рыбалка на сибирских реках и поездки на квадроциклах. Также известно, что на одних из предыдущих выборов в Госдуму он выступал доверенным лицом кандидата в депутаты.

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