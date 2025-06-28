Елене Исинбаевой заморозили счета в РФ из-за долга перед налоговой

Олимпийской чемпионке в прыжках с шестом, Заслуженному мастеру спорта РФ Елене Исинбаевой заблокировали счета в России. Она не платила налоги и за коммуналку, сообщает SHOT .

Исинбаева оказалась должна ФНС около 1,5 млн рублей. В связи с этим ее банковские счета в России заблокировали. При этом спортсменка проживает в Испании.

Ранее сообщалось, что у спортсменки накопилось почти 400 тыс. долгов за коммунальные услуги. Она уже на протяжении двух лет его не погашала.

У Исинбаевой есть крупный долг за коммунальные платежи в квартире в жилом комплексе «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице — 336 тыс. рублей. Также она должна 65,2 тыс. рублей за коммунальные услуги в квартире в ЖК «Акватория». Еще она должна была налоговой больше 1,6 млн рублей.