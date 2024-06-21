Щелковский спортсмен стал чемпионом на чемпионате Европы по силовому двоеборью

Александр Ильенко, спортсмен спортивного центра «Факел», стал абсолютным чемпионом на чемпионате Европы по силовому двоеборью, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Открытый чемпионат Европы WPF проходил в спортивном комплексе «Дружба» в Мытищах.

Александр продемонстрировал высокий уровень подготовки и занял первое место в открытой категории 82,5 кг и первое место в абсолютной категории. Он набрал в сумме 427,5 кг: 162,5 кг в жиме и 265 кг в тяге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.