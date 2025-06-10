Сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче

сегодня в 22:41

Товарищеский матч между странами прошел во вторник вечером на Национальном футбольном стадионе в Минске.

Российский форвард Ярослав Гладышев отличился на 21, 24, 33 и 52-й минутах матча. У сборной Белоруссии гол на 54-й минуте забил Вадим Пигас.

Ранее стало известно, что бывший тренер московского клуба «Динамо» Марцел Личка активно ведет переговоры с ЦСКА. Столичные армейцы и чешский специалист близки к подписанию контракта.