Сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче
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Сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче. Победу национальной команде принес покер нападающего столичного «Динамо» Ярослава Гладышева, сообщает РБК.
Товарищеский матч между странами прошел во вторник вечером на Национальном футбольном стадионе в Минске.
Российский форвард Ярослав Гладышев отличился на 21, 24, 33 и 52-й минутах матча. У сборной Белоруссии гол на 54-й минуте забил Вадим Пигас.
Ранее стало известно, что бывший тренер московского клуба «Динамо» Марцел Личка активно ведет переговоры с ЦСКА. Столичные армейцы и чешский специалист близки к подписанию контракта.