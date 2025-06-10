Сделка близка: экс-наставник «Динамо» Личка может перейти в ЦСКА
Сделка экс-наставника «Динамо» Лички с ЦСКА близка к заключению
Бывший наставник московского клуба «Динамо» Марцел Личка активно ведет переговоры с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
Согласно информации издания, стороны уже находятся на этапе, близком к заключению сделки.
Стоит отметить, что ранее наставник ЦСКА Марко Николич заявил о своем уходе из клуба в Москве. А Личка покинул команду под конец сезона 2024/25, после выпадения команды из FONBET Кубка России и потери возможных шансов на чемпионство в РПЛ.
Между тем, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил прошедший сезон Российской премьер-лиги по футболу с чемпионатом пятилетней давности.