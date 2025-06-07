Тренер Гаджи Гаджиев: игры РПЛ стали более высокого качества, чем 5 лет назад

«Сейчас чемпионат лучше, чем сезон 2019/20, несмотря на то, что был большой отток игроков после начала СВО. Чемпионат сейчас куда более интересный, и народу больше стало ходить, несмотря на то, что ввели Fan ID. В концовке чемпионата много народа ходило, и сейчас на игры сборной много ходит», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что в нынешнем сезоне игры стали более высокого качества. Сегодня футбол стал ближе к своему отечественному, отличительной чертой которого был нагнетательный темп.

Экс-тренер добавил, что динамика игр стала гораздо выше, чем пять лет назад. Раньше было много разговоров о тактике и умной игре футболистов, однако при высоких скоростях все это не работает.

Ранее нападающий российской сборной по футболу Николай Комличенко после товарищеского матча с Нигерией отметил, что его не удивила игра соперников. Матч сборных в столичных «Лужниках» закончился со счетом 1:1.