сегодня в 15:56

Футболист сборной РФ Комличенко: игра команды Нигерии не удивила

Нападающий российской сборной по футболу Николай Комличенко после товарищеского матча с Нигерией отметил, что его не удивила игра соперников, сообщает Metaratings.ru .

Матч сборных закончился со счетом 1:1. Комличенко отыграл на поле 68 минут, но не отметился голевыми действиями.

«Удивила ли игра сборной Нигерии? Нет, ничем абсолютно», — сказал спортсмен.

Он добавил, что товарищеские матчи воспринимает как отдельные игры.

Следующая встреча у российской сборной пройдет с командой Белоруссии в Минске 10 июня.