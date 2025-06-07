Футболист сборной РФ Комличенко: игра команды Нигерии не удивила
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Нападающий российской сборной по футболу Николай Комличенко после товарищеского матча с Нигерией отметил, что его не удивила игра соперников, сообщает Metaratings.ru.
Матч сборных закончился со счетом 1:1. Комличенко отыграл на поле 68 минут, но не отметился голевыми действиями.
«Удивила ли игра сборной Нигерии? Нет, ничем абсолютно», — сказал спортсмен.
Он добавил, что товарищеские матчи воспринимает как отдельные игры.
Следующая встреча у российской сборной пройдет с командой Белоруссии в Минске 10 июня.