Сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию до 22 матчей

Матч закончился со счетом 1:1. Россияне встретятся 15 ноября с Чили. Матч состоится 15 ноября в Сочи.

Российская сборная с момента отстранения провела 22-й матч, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). В этих играх у россиян 15 побед и семь ничьих. Матчи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не вошли в рейтинг ФИФА.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может выгнать футболиста Муми Нгамале из-за его девушки, которая вызывающе себя ведет в соцсетях и жалуется на тренера Валерия Карпина. Спортсмена уже выставили на трансфер, однако сам он не хочет уезжать из России.