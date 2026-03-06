сегодня в 23:30

Сборная РФ впервые с 2014 года вышла с флагом на открытие Паралимпиады в Вероне

Российская сборная впервые с 2014 года вышла с национальным флагом на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. Торжественное мероприятие состоялось в итальянской Вероне, сообщает РЕН ТВ .

В составе российской команды были четыре человека: президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, лыжница Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин и пресс-атташе команды Екатерина Пронина.

Всего в Играх примут участие шесть российских спортсменов. Они будут выступать под флагом и гимном Российской Федерации.

Ранее паралимпийский комитет Италии хотел, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на предстоящей Паралимпиаде под нейтральным флагом и без гимнов.

