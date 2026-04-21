сегодня в 14:09

ВС РФ нанесли мощный удар по бригаде ВСУ, которая вторгалась в Курскую область

Российские военнослужащие нанесли мощный удар по бригаде ВСУ, которая в 2024 году вторгалась на территорию Курской области, сообщает SHOT .

С помощью дронов российские военные отследили все перемещения командиров и офицеров 21-й механизированной бригады ВСУ, которые обустроили командный пункт в лесу возле населенного пункта Малая Рыбица. Бойцы ВС РФ сбросили фугасные авиабомбы в момент, когда противник проводил ротацию.

На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие сбрасывают авиабомбы на командный пункт ВСУ. Затем происходит мощный взрыв. В небо поднимаются языки пламени и густые клубы дыма.

В результате российского удара были ликвидированы 10 украинских офицеров, которых ранее награждал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.