Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразмышлял на тему роли США в случае конфликта Европы с Россией. По его словам, это не праздный вопрос, потому что Франция и Польша вовсю готовятся к ядерным учениям.

«Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. И дело отнюдь не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США. Просто Вашингтону действительно не нужна Европа — и ее совсем не жаль», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он сравнил Европу с дальним родственником США, который привык «сытно есть со стола хозяина». Более того, ЕС не имеет веса и в качестве союзника: экономика сильно просела, миграция в странах вышла из-под контроля. У Вашингтона много и собственных проблем, поэтому Дональду Трампу явно не нужен конфликт с Россией.

«Европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит. Ведь у самих европейских стран пока силенок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима. Но пока этого нет», — отметил зампред Совбеза РФ.

