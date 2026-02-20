Паралимпийский комитет Италии высказался за нейтральные флаги для РФ

Паралимпийский комитет Италии хочет, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на предстоящей Паралимпиаде под нейтральным флагом и без гимнов, сообщает РИА Новости .

Итальянский комитет напомнил, что на 22-й Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК), состоявшейся 27 сентября в Сеуле, он одобрил участие российских и беллорусских спортсменов в предстоящих зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортина.

При этом у комитета есть определенная позиция, которой он придерживается. Италия хочет, чтобы российские и белорусские атлеты выступали на этих соревнованиях на нейтральной основе. То есть они останутся без гимнов и национальных символов.

В Паралимпийском комитете Италии отметили, что эта позиция соответствует заявлениям МОК.

Ранее на Украине заявили, что бойкотируют Паралимпийские игры, если туда допустят россиян и белорусов с национальной символикой. Между тем СМИ заявляют, что Италия не будет отказывать в визах паралимпийцам из РФ и Белоруссии.

