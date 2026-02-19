Италия не будет отказывать в визах паралимпийцам из РФ и Белоруссии

Визовые ограничения для паралимпийцев из РФ и Белоруссии в Италии не вводили. В том числе санкции не затронули и сопровождающих спортсменов, сообщает ТАСС .

Источник в итальянском правительстве заявил, что российские и белорусские паралимпийцы, а также сопровождающие их лица будут получать визы в обычном порядке. Никаких санкционных мер при оформлении документов не вводится.

«Не будет никаких санкций. (Визы выдаются — ред.) по обычной предусмотренной процедуре», — отметил источник информагентства.

При этом ранее в зарубежных СМИ публиковалась информация, что министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил отказать в визах как минимум сопровождающим спортсменов. Позже он совместно с министром спорта Андреа Абоди выпустил заявление, в котором было несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить атлетов из РФ и Белоруссии до соревнований на общих основаниях.

