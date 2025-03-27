Сборная Подмосковья по бобслею завоевала три медали чемпионата РФ

Подмосковные бобслеисты выиграли две золотые и одну серебряную награду на чемпионате России в Сочи. ​Чемпионат России по бобслею проходил с 20 по 26 марта в Сочи на санно-бобслейной трассе «Горки», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди двухместных экипажей победу одержал тандем подмосковных спортсменов — Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Второе время показала ещё одна пара бобслеистов из Московской области — Степан Дубинко и Александр Ефимов. Замкнули призовую тройку представители Краснодарского края Кирилл Голубев и Алексей Кислица.

​В стартах 4-местных экипажей подмосковной команде Ростислава Гайтюкевича снова не было равных. В составе квартета также выступили: Алексей Лаптев, Александр Ефимов и Павел Травкин. Серебряные медали в данном зачете завоевали спортсмены из Краснодарского края. На третью ступень пьедестала поднялась четверка представителей Москвы и Красноярского края.

​Во втором заезде «четверок» бобслеисты Московской области установили новый рекорд России. Им удалось показать исторический результат в стартовом разгоне — 4,75 секунды.

​«Гонка была просто сумасшедшая. Старт в четверках превзошел все наши ожидания и ожидания тренеров. Я очень рад, даже несмотря на ошибки в прохождении трассы. Рад также, что сезон завершился. Сезон для нас сложился средне, но его окончание стало приятным украшением всего года», — поделился впечатлениями Ростислав Гайтюкевич.

Ростислав Гайтюкевич был признан лучшим пилотом по итогам сезона. Алексей Лаптев стал обладателем Кубка Дмитрия Степушкина — данный трофей вручается лучшему разгоняющему по итогам завершившегося сезона. Специальным призом лучшей разгоняющей была отмечена подмосковная бобслеистка Снежана Трофимец. Кроме того, тренеры сборной Московской области Олег Сухорученко и Семен Макаров были награждены медалями за развитие бобслея в России.

​«Я знал, что так будет. Знал, что наши ребята лучшие не только в России, но и в мире. Поэтому не удивлен нашему результату. Считаю, что у нас сейчас сильнейший экипаж на всей мировой арене. Сезон был непростой. Мы готовились, старались, но вначале сезона мы не показывали какие-то безумные старты. Всё это было сделано ради сегодняшней победы. Мы показали что-то невероятное», — прокомментировал выступление экипажа Алексей Лаптев.

Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.