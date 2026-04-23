Самбисты из Подмосковья выиграли два золота чемпионата Европы в Сербии

Спортсмены из Подмосковья Амин Ермолаев и Дарья Еременко стали победителями первенства Европы по самбо среди юношей и юниоров. Турнир прошел с 19 по 24 апреля 2026 года в Нови-Саде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Амин Ермолаев, представляющий СШОР по единоборствам из Королева, завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг. Второе место занял спортсмен из Армении, бронзовые награды получили представители Белоруссии и Украины.

Дарья Еременко, также выступающая за королевскую СШОР по единоборствам, стала сильнейшей в категории до 59 кг. В финале она победила соперницу из Белоруссии. Третьими стали самбистки из Сербии и Грузии.

Молодежное первенство Европы по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также турнир по боевому самбо среди юниоров проходили в сербском Нови-Саде. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.