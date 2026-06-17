Саблистка из Подмосковья Яна Егорян выиграла серебро ЧЕ во Франции

Саблистка Яна Егорян из Московской области завоевала серебряную медаль в первый день чемпионата Европы по фехтованию, который проходит с 16 по 21 июня во французском Антони, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном турнире на саблях двукратная олимпийская чемпионка, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Химках, уверенно прошла групповой этап, выиграв все поединки. В туре прямого выбывания она победила Юлику Функе из Германии, россиянку Алину Михайлову и второго номера мирового рейтинга болгарку Йоану Илиеву, обеспечив себе место в полуфинале. В поединке за выход в финал Егорян оказалась сильнее француженки Тоскан Тори.

В решающем бою подмосковная спортсменка встретилась с испанкой Лусией Мартин-Португес. Первый период завершился со счетом 8:4 в пользу Егорян. После перерыва соперница сравняла счет, а в концовке нанесла три удара подряд и выиграла со счетом 15:13. Яна Егорян стала серебряным призером турнира.

Эта награда стала для спортсменки первой медалью чемпионатов Европы с 2019 года и 11-й в карьере на континентальных первенствах. В ее активе семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. В мае 2026 года Егорян также завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Лиме и золото в командных соревнованиях в составе сборной России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.