Российский легкоатлет Иван Ревенко стал паралимпийским чемпионом в Париже

Ревенко записал видео, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал. Он рассказал, что давно мечтал попасть на Паралимпиаду, но не ожидал, что станет ее чемпионом.

«10 лет я уже на коляске передвигаюсь, и все 10 лет я просто мечтал попасть на эти Игры. О призах у меня даже мыслей не было, как повезет. И вот повезло», — поделился паралимпиец.

По словам Ревенко, для него соревнования закончились еще в России — он прошел мощную подготовку, поэтому ехать на Паралимпиаду в Париже не боялся. Легкоатлет ехал туда «как на праздник».

В итоге Иван Ревенко метнул копье на 30,77 метра, установил личный рекорд на Паралимпиаде, забрал золотую медаль и ждет, когда вернется домой к жене и всем остальным домочадцам.

Летние Паралимпийские игры в 2024 году проходят в Париже. Церемония открытия состоялась 28 августа. Закончатся игры уже через два дня — 8 сентября.

Ранее на Паралимпиаде-2024 титул чемпиона завоевал российский спортсмен Андрей Вдовин. Он пробежал 400-метровку с лучшим результатом и взял «золото».