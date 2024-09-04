Легкоатлет Андрей Вдовин завоевал титул чемпиона на Паралимпиаде-2024

Андрей Вдовин, легкоатлет из Нижнего Новгорода, завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в этом году. 30-летний спортсмен одержал победу на 400-метровке, сообщает «Нижегородская Правда» .

Сегодня в Париже заслуженный мастер спорта Андрей Вдовин принимал участие во втором финальном забеге. На дистанции 400 метров (класс Т37) он является мировым рекордсменом. В жестокой борьбе по неудобной 9-й дорожке наш соотечественник смог вырвать победу на самом финише! Его результат — 50,27 секунды.

Второе место занял бразилец Да Силва Чавес с 50,39 секунды, а третьим стал тунисец Амен Аллах Тиссауи, финишировавший за 50,50 секунды.

Стоит отметить, что ранее Вдовин занял третье место в забеге на 100 метров в классе Т37.

Между тем, трехкратная чемпионка Токио Валерия Шабалина заняла первое место на Паралимпийских играх в Париже, выиграв золотую медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями (класс S14).