сегодня в 20:08

Российская пловчиха Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде в Париже

Трехкратная чемпионка Токио Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением), сообщает РБК .

В финале результат 29-летней российской пловчихи составил 2 минуты 5,10 секунды. Второе и третье место заняли представительницы Великобритании Поппи Маскилл (2.07,16) и Луиз Фиддес (2.07,91).

Валерия Шабалина уже завоевала бронзу на 100 м баттерфляем на Паралимпиаде в столице Франции. На сегодняшний день в активе россиян 14 медалей — 3 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

XVII летняя Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. К участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе допустили 88 россиян.