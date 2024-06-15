Российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх в Париже

Тренер сборной: никто из российских тхэквондистов не выступит на ОИ в Париже

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх в столице Франции, сообщает РИА Новости .

«Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно — никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что российские атлеты, тренеры и Союз тхэквондо России проделали колоссальную работу и завоевали 4 лицензии на право участия в Олимпийских играх. Тренер выразил сожаление, что решение Международного олимпийского комитета «окончательное и бесповоротное».

МОК назвал первых 14 российских спортсменов, допущенных до предстоящей Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. В список допущенных к ОИ-2024 спортсменов из Белоруссии вошли 11 человек.