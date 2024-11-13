Российские кикбоксеры выступят в Европе под своим флагом и с гимном

Российские кикбоксеры впервые с 2019 года выступят на соревнованиях в Европе под национальным флагом и с гимном, сообщает Mash .

Россияне примут участие в чемпионате и первенстве мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation (WKF). Он пройдет с 18 по 22 ноября в городе Аликанте, Испания.

Всего в соревнованиях выступят 32 российских спортсмена. Они смогут представить свою страну с национальным флагом, а на церемонии награждения — услышать гимн РФ. Всего на соревнования заявились более 1 тыс. спортсменов из 56 стран.

Ранее WADA на четыре года лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия из-за якобы допингового скандала. Российским спортсменам запретили появляться на соревнованиях под своим флагом и с гимном.

Всемирная Федерация Кикбоксинга WKF не поддержала это решение. Она считает, что подобные запреты способствуют разрушению международного спорта.