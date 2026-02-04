Россиянка Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку

25-летняя россиянка Яна Бурлакова завоевала бронзу чемпионата Европы по велогонкам на треке в гите на дистанции 1 000 м, сообщает ТАСС .

Результат спортсменки — 1 минута 4,171 секунды. Ее обошли итальянка Мириам Вече (1 минута 4,106 секунды) и француженка Матильда Грос (1 минута 3,682 секунды), которые заняли 2-е и 1-е место соответственно.

Чемпионат проходит в турецкой Конье и завершится 5 февраля. Российские спортсмены принимают в нем участие в нейтральном статусе и только в личных видах программы.

Бурлакова — чемпионка мира 2024 года в гите на 500 м. В прошлом году она стала чемпионкой Европы в спринте.

6 февраля в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. О том, кто из россиян в них будет участвовать и будут ли Игры показывать в России, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.