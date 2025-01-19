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Россиянин Ислам Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано. Он защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сообщает РИА Новости .

Турнир UFC 311 проходил в Лос-Анджелесе. Он завершился досрочной победой Махачева. Боец применил удушающий прием уже в первом раунде.

Теперь на счету Махачева 27 побед и одно поражение в ММА. Он занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести бой с известным боксером Мэнни Пакьяо в Москве. Поединок может состояться летом 2025 года.