Конор Макгрегор может подраться с Мэнни Пакьяо в Москве

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Конор Макгрегор может провести бой в Москве

Чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести бой с известным боксером Мэнни Пакьяо в Москве. Поединок может состояться летом 2025 года, сообщает Mash .

Пакьяо уже дал предварительное согласие на поединок, Макгрегор взял время на раздумье. Если все стороны согласуют схватку, то она может пройти в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

«Пока что все на словах, но реальность этого (боя — ред.) велика», — утверждает издание.

Пока главный аспект — согласовать гонорары 36-летнего Макгрегора и 45-летнего Пакьяо, а также получить от бойцов официальное согласие на грядущий поединок.

Ранее в Москве неоднократно ожидали выступление американского рэпера Канье Уэста, однако концерт так и не прошел.