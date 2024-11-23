Концерт Канье Уэста в Москве не состоялся из-за не знающих его песни чиновников

Выступление американского рэпера Канье Уэста в Москве не состоялось, потому что чиновники не знают его песен, поэтому боятся давать разрешение на проведение массового мероприятия, сообщает Mash .

Организацией концерта музыканта занимались несколько компаний. Фирмы проводили переговоры с менеджментом Уэста. Для выступления нужны были согласие артиста, спонсор и одобрение от чиновников на мероприятие. Прогнозировали, что выступление рэпера может собрать порядка 70 тыс. зрителей.

Первые пункты решались легко, но пункт об одобрении чиновников создавал проблемы. Ни один из них ни в одном ведомстве не решился поставить подпись под разрешением на выступление. Они посчитали, что музыкант из недружественной страны и неизвестно, о чем он поет со сцены.

При этом стадион «Лужники» отказался бронировать дату концерта без согласования с властями.

Концерт Уэста мог бы стать самым крупным в стране за последние десятилетия. Рэперу предлагали максимум 8 млн долларов (639,5 млн рублей) за выступление. Он успел посетить «Лужники» и «ВТБ Арену» в столице, выбирая площадки для концерта.