Россиянам объяснили, как ходьба на свежем морозном воздухе укрепляет иммунитет

Многие считают, что физическая активность зимой ограничивается только занятиями в спортзале или домашними тренировками, но даже простая ходьба на свежем морозном воздухе дает мощный оздоровительный эффект, сообщили РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

«Прогулки в морозную погоду — это своего рода „закалка“. Когда мы выходим на улицу, тело адаптируется к холоду: кровь начинает активнее циркулировать, чтобы согреть внутренние органы и мышцы. Такой мягкий стресс-тренинг укрепляет сердечно-сосудистую систему и повышает защитные функции организма», — отметили эксперты.

Короткий световой день зимой, по мнению специалистов, не отменяет пользы от естественного освещения: при любой возможности стоит выйти на улицу в светлое время, чтобы стимулировать выработку витамина D.

Чтобы прогулки доставляли удовольствие, важно правильно одеваться. Оптимальный вариант — многослойная одежда, которая помогает удерживать тепло и отводить лишнюю влагу. Головной убор, перчатки и удобная обувь с нескользящей подошвой позволят избежать переохлаждения и травм. Начинать прогулки лучше с 10–15 минут, постепенно увеличивая их продолжительность, особенно если вы не привыкли к частому пребыванию на холоде.

Как уточнили собеседники, в морозную погоду особенно актуально дышать правильно: вдыхать через нос, а выдыхать через рот, чтобы воздух успевал согреться, и горло не подвергалось раздражению. Маршруты лучше выбирать в парках и скверах, подальше от автомобильных выхлопов. Даже зимой не следует забывать пить достаточно жидкости: в холодную погоду жажда ощущается слабее, но водный баланс остается ключевым фактором для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.

«Зимние прогулки на свежем воздухе — простой и доступный способ укрепить иммунитет и поддерживать хорошее самочувствие. Они способствуют улучшению кровообращения, тренируют сосуды, помогают бороться со стрессом и дают организму возможность естественным образом адаптироваться к холоду», — подчеркнули эксперты.

ПО их мнению, регулярная ходьба зимой не требует больших затрат времени или специальной подготовки: достаточно одеться по погоде и придерживаться элементарных правил безопасности. В результате человек почувствует прилив сил, улучшение настроения и укрепление защитных функций организма.